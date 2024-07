LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Mittag Zuschläge

Der LUS-DAX notiert aktuell im Plus.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,81 Prozent fester bei 18 617,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 448,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 637,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 652,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 18 181,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 918,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,19 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 3,15 Prozent auf 60,90 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 36,02 EUR), Sartorius vz (+ 2,80 Prozent auf 231,00 EUR), Porsche (+ 2,72 Prozent auf 71,70 EUR) und Zalando (+ 2,69 Prozent auf 24,03 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 187,90 EUR), Rheinmetall (-0,74 Prozent auf 511,40 EUR), Deutsche Bank (-0,23 Prozent auf 15,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,02 Prozent auf 450,30 EUR) und Beiersdorf (+ 0,04 Prozent auf 136,20 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 547 444 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 219,041 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

