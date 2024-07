LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

Der LUS-DAX verzeichnete am Donnerstag Kursgewinne.

Am Donnerstag legte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,40 Prozent auf 18 530,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 575,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 415,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.06.2024, den Stand von 18 389,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 042,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Stand von 15 828,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,67 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 5,05 Prozent auf 243,40 EUR), RWE (+ 2,97 Prozent auf 34,03 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,96 Prozent auf 29,19 EUR), Merck (+ 2,82 Prozent auf 153,35 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,60 Prozent auf 55,16 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 15,32 EUR), MTU Aero Engines (-0,61 Prozent auf 245,20 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 137,65 EUR), Commerzbank (-0,44 Prozent auf 14,57 EUR) und Deutsche Telekom (-0,38 Prozent auf 23,76 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 969 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,656 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 8,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

