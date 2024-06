LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Der LUS-DAX verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,49 Prozent auf 18 015,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 342,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 979,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 18 772,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 912,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der LUS-DAX auf 16 297,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,59 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,74 Prozent auf 245,40 EUR), Symrise (+ 1,62 Prozent auf 113,15 EUR), Deutsche Börse (+ 1,03 Prozent auf 182,05 EUR), Bayer (+ 0,77 Prozent auf 27,56 EUR) und EON SE (+ 0,69 Prozent auf 12,38 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-4,86 Prozent auf 13,70 EUR), Rheinmetall (-4,64 Prozent auf 482,50 EUR), Continental (-3,58 Prozent auf 56,58 EUR), Infineon (-3,07 Prozent auf 36,77 EUR) und MTU Aero Engines (-1,96 Prozent auf 225,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 833 282 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211,735 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

