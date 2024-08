LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 1,43 Prozent im Plus bei 17 601,00 Punkten.

Bei 17 358,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 631,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.07.2024, den Stand von 18 472,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 18 503,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bei 15 828,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,12 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,53 Prozent auf 22,67 EUR), Rheinmetall (+ 2,51 Prozent auf 507,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,47 Prozent auf 24,51 EUR), Allianz (+ 2,17 Prozent auf 254,60 EUR) und Siemens (+ 1,73 Prozent auf 158,64 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,72 Prozent auf 63,72 EUR), Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 240,40 EUR), Siemens Energy (-2,34 Prozent auf 23,82 EUR), Commerzbank (-2,01 Prozent auf 12,44 EUR) und Beiersdorf (-1,79 Prozent auf 126,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 207 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,269 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

