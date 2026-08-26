Luxshare Precision Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Luxshare Precision Industry hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Luxshare Precision Industry mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,43 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 54,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at