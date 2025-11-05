Macerich Aktie
WKN: 888353 / ISIN: US5543821012
|
05.11.2025 03:09:17
Macerich Co. Q3 Loss Declines
(RTTNews) - Macerich Co. (MAC) reported Loss for third quarter of -$87.36 million
The company's bottom line came in at -$87.36 million, or -$0.34 per share. This compares with -$108.19 million, or -$0.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.0% to $253.26 million from $220.22 million last year.
Macerich Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$87.36 Mln. vs. -$108.19 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.50 last year. -Revenue: $253.26 Mln vs. $220.22 Mln last year.
