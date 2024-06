MÄRKTE ASIEN/Aktien wenig bewegt - Yen nach Zinsentscheid schwach

Von Herbert Rude

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen sind in engen Grenzen uneinheitlich aus dem Freitag gegangen. Etwas aus der Reihe tanzte Hongkong: Während Shanghai behauptet aus dem Tag ging, lag der HSI im Späthandel 0,7 Prozent zurück. In Tokio zog der Nikkei-Index nach der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan um 0,2 Prozent an auf 38.815 Punkte. Die Notenbank belässt den Leitzins in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,1 Prozent und hat auch keine Pläne für Zinserhöhungen veröffentlicht. Sie will lediglich die Anleihenkäufe etwas zurückfahren, die Details dazu aber erst in der kommenden Sitzung im Juli festlegen.

In der Folge gibt der Yen deutlicher nach und wird um 158 Yen je Dollar gehandelt. Die Rendite der Staatsanleihen mit 5 Jahren Laufzeit ging auf 0,50 Prozent zurück von 0,535 vor der Notenbanbksitzung. Auf der Aktienseite gewannen Softbank mit der nach wie vor guten Stimmung für Technologiewerte 3,4 Prozent.

An der chinesischen Börse hieß es erneut, die Akteure warteten auf die chinesische Notenbank und deren Entscheidung über die mittelfristigen Zinsen. Dies stehe am Wochenende an.

Die wieder etwas zunehmende Risikobereitschaft zeigte sich auch bei den Rohstoffpreisen. Mit der Hoffnung auf chinesische Stimuli zur Sanierung des angeschlagenen Immobilienmarkts legten die Preise für Kupfer leicht und für Eisenerz deutlicher zu. In Sydney gewann der Rohstofftitel South32 0,5 Prozent, gestützt von einer Kurszielerhöhung der UBS. Die Aktien der Minenriesen BHP und Rio Tinto schlossen dagegen leicht im Minus, aber auch deutlich über ihren Tagestiefs.

Dass Hongkong deutlicher nachgab, lag teils auch an den Autoaktien. Hier fielen BYD um 0,9 und Geely um 1,8 Prozent vor dem Hintergrund der Strafzollpläne der EU. SAIC Motor stiegen dagegen um 2,4 Prozent und Great Wall Motor um 0,4 Prozent. Für Chow Tai Fook Jewellery ging es nach schwachen Umsätzen und mit einer enttäuschenden Dividende um 8,8 Prozent abwärts. Der Umsatz in China ging im vergangenen Geschäftsjahr auf vergleichbarer Basis um 28 Prozent zurück.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.724,30 -0,3% +1,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.814,56 +0,2% +15,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.758,42 +0,1% +3,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.032,63 +0,1% +1,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.992,26 -0,7% +6,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.504,72 +0,9% +25,5% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.304,27 -0,6% +2,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.606,12 -0,3% +10,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,0712 -0,3% 1,0739 1,0808 -3,0%

EUR/JPY 169,23 +0,4% 168,63 169,95 +8,8%

EUR/GBP 0,8417 +0,0% 0,8416 0,8455 -3,0%

GBP/USD 1,2724 -0,3% 1,2761 1,2783 -0,1%

USD/JPY 157,97 +0,6% 157,01 157,16 +12,1%

USD/KRW 1.383,22 +0,5% 1.376,78 1.373,13 +6,6%

USD/CNY 7,1125 +0,0% 7,1102 7,1062 +0,2%

USD/CNH 7,2730 +0,0% 7,2698 7,2655 +2,0%

USD/HKD 7,8106 -0,0% 7,8108 7,8092 +0,0%

AUD/USD 0,6614 -0,3% 0,6635 0,6649 -2,9%

NZD/USD 0,6137 -0,5% 0,6169 0,6169 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 66.962,16 +0,0% 66.929,13 67.551,49 +53,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,14 78,62 -0,6% -0,48 +7,7%

Brent/ICE 82,45 82,75 -0,4% -0,30 +8,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.310,60 2.301,50 +0,4% +9,10 +12,0%

Silber (Spot) 28,98 29,03 -0,2% -0,05 +21,9%

Platin (Spot) 953,95 951,50 +0,3% +2,45 -3,8%

Kupfer-Future 4,48 4,48 0% 0 +14,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2024 04:02 ET (08:02 GMT)