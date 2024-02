MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinssenkung in China stützt kaum

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Auf der Stimmung lasteten die jüngsten US-Inflationsdaten, die nahelegten, dass eine Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen könnte. Eine nun erfolgte und schon seit längerer Zeit herbeigesehnte Zinssenkung der chinesischen Zentralbank (PBoC) gab den Börsen kaum Impulse, obwohl sie nach Angaben von Beobachtern höher ausfiel als angenommen.

Die PBoC hat den fünfjährigen Leitzins (LPR), an dem sich Immobilienkredite chinesischer Banken orientieren, um 25 Basispunkte auf 3,95 Prozent gesenkt. Den einjährigen LPR ließ die Notenbank jedoch unverändert. Am Markt war schon länger auf eine Zinssenkung gehofft worden, um die chinesische Wirtschaft zu stützen, die sich nur schleppend von den Folgen der Pandemie erholt. Der Schritt könnte jedoch zu spät erfolgt sein, meinte Zhaopeng Xing, Senior China Strategist bei ANZ Research. Denn indem die PBoC den angeschlagenen heimischen Immobiliensektor rette, löse sie noch nicht das eigentliche Problem der chinesischen Wirtschaft, nämlich die fundamental schwache Nachfrage.

In Schanghai erholte sich der Composite-Index von anfänglichen Verlusten und schloss 0,4 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 0,1 Prozent im Plus. Immobilienwerte schnitten etwas besser ab als der breite Markt. Der Kurs des Immobilienunternehmens Longfor stieg um 2,3 Prozent. Technologie- und Automobilwerte wurden jedoch verkauft. JD.com verloren rund 1 Prozent, BYD fielen um 1,5 Prozent.

Der Nikkei-225-Index in Tokio beendete den Handel 0,3 Prozent im Minus. Vor allem im Finanzsektor und bei Aktien der Handelskonzerne kam es zu Gewinnmitnahmen. Resona Holdings verbilligten sich um 2,2 Prozent und Mitsui & Co um ebenfalls 2,2 Prozent.

In Seoul fiel der Kospi um 0,8 Prozent. Auch hier nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem die südkoreanische Börse zwei Tage in Folge zugelegt hatte.

Die australische Börse schloss knapp behauptet. Der Kurs des Bergbauschwergewichts BHP fiel um 1,3 Prozent nach Vorlage durchwachsener Geschäftszahlen. Allerdings schwächelte der Bergbau- und Rohstoffsektor allgemein. Rio Tinto verloren 2,3 und Forterscue 0,7 Prozent. Mit der Aktie des Pathologieunternehmens Sonic Healthcare ging es um 7,6 Prozent abwärts; der Gewinn des Unternehmens hat sich im ersten Geschäftshalbjahr fast halbiert. Der Schutzhandschuhhersteller Ansell (-2%) hat wegen einer geringeren Nachfrage die Dividende gekürzt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.659,00 -0,1% +0,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.363,61 -0,3% +15,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.657,79 -0,8% +0,1% 07:00

Schanghai-Comp. 2.922,50 +0,4% -1,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.177,98 +0,1% -4,2% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.753,16 +0,6% +4,6% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.235,94 +0,3% -0,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.552,55 +0,9% +5,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0774 -0,0% 1,0779 1,0786 -2,5%

EUR/JPY 162,05 +0,1% 161,82 161,74 +4,1%

EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8558 0,8545 -1,4%

GBP/USD 1,2591 -0,0% 1,2595 1,2624 -1,1%

USD/JPY 150,40 +0,2% 150,12 149,95 +6,7%

USD/KRW 1.337,32 +0,3% 1.333,67 1.334,90 +3,0%

USD/CNY 7,1985 +1,2% 7,1132 7,1131 +1,4%

USD/CNH 7,2087 -0,0% 7,2118 7,2102 +1,2%

USD/HKD 7,8219 +0,0% 7,8209 7,8208 +0,1%

AUD/USD 0,6534 -0,1% 0,6538 0,6545 -4,0%

NZD/USD 0,6141 -0,1% 0,6148 0,6151 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 51.950,34 +0,0% 51.942,47 52.393,71 +19,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,46 79,19 +0,3% +0,27 +10,1%

Brent/ICE 83,47 83,56 -0,1% -0,09 +8,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.020,06 2.018,04 +0,1% +2,03 -2,1%

Silber (Spot) 22,93 23,03 -0,4% -0,09 -3,5%

Platin (Spot) 896,93 903,00 -0,7% -6,08 -9,6%

Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,8% -0,03 -2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2024 02:46 ET (07:46 GMT)