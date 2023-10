MÄRKTE ASIEN/Zinsanstieg belastet Börsen - Evergrande haussieren

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Am Dienstag haben an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen dominiert. Auf der Stimmung lastete der neuerliche Anstieg der US-Anleiherenditen. Während in Schanghai und Seoul der Handel feiertagsbedingt erneut pausierte, ging es an der Börse in Hongkong nach dem langen Wochenende erst einmal steil abwärts. Der HSI lag dort im späten Handel 2,9 Prozent im Minus.

Die gestiegenen Marktzinsen drückten in Hongkong die Immobilienwerte. Unter anderem fielen Country Garden Holdings um 3,3 Prozent und New World Developments um 5,6 Prozent. Gegen die negative Tendenz im Sektor sprangen die Aktien des finanziell schwer angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande nach der Wiederaufnahme des Handels zeitweise um über 30 Prozent nach oben; zuletzt notierte die Aktie 20 Prozent im Plus. Die Titel waren vergangene Woche vom Handel ausgesetzt worden, nachdem Chairman Hui Ka Yan unter Hausarrest gestellt worden war.

Am australischen Aktienmarkt fiel der S&P/ASX-200 um 1,3 Prozent. Die Reserve Bank of Australia hat den Leitzins wie weithin erwartet unverändert belassen, sich aber die Möglichkeit offen gehalten, die Geldpolitik weiter zu straffen, um die Inflation einzudämmen.

Der Nikkei gab in Tokio um 1,6 Prozent nach. Auch hier wurde das Zinsthema gespielt, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hatte. Der Yen zeigte sich derweil unbeeindruckt von der Ankündigung des japanischen Finanzministers Shunichi Suzuki, dass die japanische Regierung am Devisenmarkt zugunsten der heimischen Währung intervenieren werde, sollte diese zu sehr abwerten. Dabei werde kein bestimmtes Kursniveau angestrebt, vielmehr konzentriere man sich auf die Volatilität, so der Minister. Der Dollar kostete etwa 149,75 Yen.

Verkauft wurden in Tokio Aktien von Automobilherstellern wie Mazda (-6%), Nissan (-5%) oder Mitsubishi Motors (-5,1%).

In der ganzen Region wurden Aktien des Energie- und Rohstoffsektors abgestoßen, nachdem der Ölpreis am Vortag kräftig gefallen war. Auch der feste Dollar drücke die Preise, hieß es. In Tokio verbilligten sich Inpex um 5,6 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 5,9 Prozent. CNOOC verloren in Hongkong 3,3 Prozent. In Sydney gaben Santos um 4,3 Prozent nach und Beach um 5,5 Prozent. Die Aktien der australischen Bergbaugesellschaften Rio Tinto und BHP fielen um 1,8 und 1,7 Prozent. Die Kurse der Goldminenbetreiber Perseus und Evolution büßten 5,7 und 4,9 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.943,40 -1,3% -1,4% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.237,94 -1,6% +21,7% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.297,60 -2,9% -10,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.454,34 -0,6% +16,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.186,60 -0,7% -1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.419,95 +0,1% -5,1% 11:00

BSE (Mumbai) 65.458,48 -0,6% +7,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0478 -0,0% 1,0479 1,0584 -2,1%

EUR/JPY 156,91 -0,1% 157,03 158,34 +11,8%

EUR/GBP 0,8675 +0,1% 0,8669 0,8664 -2,0%

GBP/USD 1,2078 -0,1% 1,2088 1,2214 -0,2%

USD/JPY 149,76 -0,1% 149,84 149,61 +14,2%

USD/KRW 1.360,05 +0,2% 1.356,82 1.351,09 +7,8%

USD/CNY 7,1946 +0,2% 7,1819 7,1766 +4,3%

USD/CNH 7,3215 -0,0% 7,3222 7,2995 +5,7%

USD/HKD 7,8309 -0,0% 7,8321 7,8320 +0,3%

AUD/USD 0,6320 -0,7% 0,6364 0,6425 -7,3%

NZD/USD 0,5912 -0,6% 0,5949 0,6006 -6,9%

Bitcoin

BTC/USD 27.594,44 +0,3% 27.498,71 28.123,79 +66,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,43 88,82 -0,4% -0,39 +15,3%

Brent/ICE 90,21 90,71 -0,6% -0,50 +10,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.821,10 1.827,98 -0,4% -6,88 -0,2%

Silber (Spot) 21,02 21,08 -0,3% -0,06 -12,3%

Platin (Spot) 874,33 882,00 -0,9% -7,68 -18,1%

Kupfer-Future 3,60 3,64 -1,3% -0,05 -5,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

