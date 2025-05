NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 449,40 JPY. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 22,252 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 024,03 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 27.05.2025 auf 360,60 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nissan Motor eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at