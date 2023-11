MÄRKTE EUROPA/DAX weiter stabil - Lanxess sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte können die Rallygewinne der vergangenen Woche am Montagnachmittag weiterhin mehr oder weniger verteidigen. Der DAX fällt leicht um 0,4 Prozent auf 15.129 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent auf 4.157 Punkte nach. Etwas gedämpft wird die Stimmung von den Ölpreisen, die wieder deutlicher steigen um knapp 2 Prozent. Gleichzeitig beenden die Renditen der Langläufer ihren Rückgang und ziehen wieder an. Der Index der Öl - und Gasaktien steigt um 1,1 Prozent und hat damit den Index der Reise- und Freizeitaktien an der Spitze abgelöst. Er gewinnt 1 Prozent, gestützt von einem starken Ausblick von Ryanair. Auf der anderen Seite fällt der Index der Chemietitel mit einer enttäuschenden Entwicklung bei Lanxess um 0,9 Prozent. Die Ryanair-Aktie gewinnt 8 Prozent, Lanxess brechen um 4,4 Prozent ein.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar auf seinem Fünfwochentief noch etwas weiter nach. Der Euro kostet aktuell 1,0743 Dollar.

Lanxess senkt Prognose und kürzt Dividende

Lanxess hat den Ausblick gesenkt und kürzt die Dividende. "Das Geschäft hätte schon deutlich anziehen müssen, um die Prognose zu erreichen", meint ein Marktteilnehmer. Nach den jüngsten Aussagen der Wettbewerber sei dies aber nicht zu erwarten gewesen, daher komme die Prognosesenkung nicht gänzlich überraschend.

Trotzdem drückt besonders die Dividendensenkung von Lanxess die ganze Branche. "Zwar hat BASF die Pläne für eine mindestens stabile Dividende gerade erst vorgestellt, aber die Zweifel daran bleiben und haben sich verstärkt", so ein Marktteilnehmer. BASF fallen um 2 Prozent, auch Covestro, Symrise und Brenntag brechen die Erholung ab.

Nach einem soliden zweiten Quartal werten die Analysten von Citi den Ausblick von Ryanair positiv. Während der Billigflieger den Nettogewinn 2024 in der Spanne von 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro erwarte, liege der Konsens nur bei 1,8 Milliarden. Positiv seien auch Aussagen hinsichtlich der Preisgestaltung sowie der Wiederaufnahme der Dividende.

Im Sog geht es für Easyjet um 4 und für IAG um 1 Prozent nach oben. Air France gewinnen 2,2 Prozent. Lufthansa geben dagegen 0,8 Prozent ab. Hier bremst, dass JP Morgan das Kursziel gesenkt hat.

Siemens ziehen an - Dt Post im Sog von PostNL schwach

Siemens ziehen um 1,3 Prozent an. "Offensichtlich will der Konzern die Probleme bei Siemens Energy schonend für seine eigenen Aktionäre lösen", so ein Marktteilnehmer. Siemens sei laut Berichten bereit, Aktien der Indien-Tochter von Siemens Energy zu übernehmen, wolle dabei allerdings einen Abschlag von 15 Prozent durchsetzen. "Noch gibt es aber keinen Deal", so der Marktteilnehmer. Siemens Energy fallen um 1,9 Prozent.

Deutsche Post geben 1,3 Prozent ab. Damit geraten sie in den Sog der niederländischen PostNL, die um 12 Prozent einbrechen. "Die Zahlen haben den Konsens deutlich verfehlt", so ein Marktteilnehmer. Der Umsatz liegt sogar unter dem des Vorjahresquartals.

Für Telecom Italia geht es um 2,2 Prozent nach unten, nachdem das Hin und Her mit dem Festnetzgeschäft auf Beschluss des Verwaltungsrats nun vorbei ist, und es an den Finanzinvestor KKR verkauft wird - allerdings gegen den Widerstand des Großaktionärs Vivendi (-2%). Vivendi will dies nun anfechten. Etwas auf den Kurs drücken könnte daneben, dass ein weiteres Angebot von KKR für die Tochter Sparkle, das Geschäft mit Unterwasserkabeln, vom Telecom-Italia-Verwaltungsrat als unzureichend bezeichnet wurde.

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich im DAX Merck (+0,1%) wenig bewegt davon, dass bei dem Pharma- und Chemiekonzern nach einem Bericht der FAZ das nächste Sparpaket ansteht. Es soll jährlich 60 bis 90 Millionen Euro bringen. Zalando ziehen um weitere 2,9 Prozent an, dagegen kommen Vonovia mit Gewinnmitnahmen um 3 Prozent zurück.

Im MDAX sacken K+S um 6,1 Prozent ab, nachdem die UBS die Aktie nun zum Verkauf gestellt hat. Evotec brechen um 6,8 Prozent ein. Hier hat RBC den Daumen gesenkt und sieht die Aktie nun nur noch als "Sectorperform" nach zuvor "Outperform".

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.156,81 -0,4% -17,86 +9,6%

Stoxx-50 3.869,60 -0,1% -3,96 +6,0%

DAX 15.129,00 -0,4% -60,25 +8,7%

MDAX 24.937,06 -0,8% -199,92 -0,7%

TecDAX 2.935,97 -0,7% -20,56 +0,5%

SDAX 12.834,21 -0,9% -115,50 +7,6%

FTSE 7.423,66 +0,1% 5,93 -0,5%

CAC 7.011,89 -0,5% -35,61 +8,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,73 +0,09 +0,16

US-Zehnjahresrendite 4,62 +0,11 +0,74

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0741 +0,1% 1,0748 1,0737 +0,4%

EUR/JPY 160,83 +0,4% 160,69 160,34 +14,6%

EUR/CHF 0,9642 -0,0% 0,9636 0,9640 -2,6%

EUR/GBP 0,8665 -0,1% 0,8670 0,8675 -2,1%

USD/JPY 149,73 +0,2% 149,52 149,33 +14,2%

GBP/USD 1,2395 +0,2% 1,2397 1,2377 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2765 -0,2% 7,2811 7,2935 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 35.114,14 +0,3% 34.885,93 34.695,62 +111,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,75 80,51 +1,5% +1,24 +5,7%

Brent/ICE 86,11 84,89 +1,4% +1,22 +5,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,6 47,96 -4,9% -2,36 -46,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.984,60 1.992,58 -0,4% -7,99 +8,8%

Silber (Spot) 23,10 23,21 -0,5% -0,11 -3,6%

Platin (Spot) 924,68 936,90 -1,3% -12,22 -13,4%

Kupfer-Future 3,72 3,68 +0,9% +0,03 -2,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2023 09:50 ET (14:50 GMT)