MÄRKTE EUROPA/Leichter - Infineon und Munich Re schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Nachmittag mit moderaten Verlusten, von den Tagestiefs aber deutlicher erholt. Nach der neuerlichen Senkung der Leitzinsen durch die EZB am vergangenen Donnerstag und einem neuen Rekordhoch beim DAX fehlen zunächst frische Impulse. Dazu sorgen weitere Senkungen wichtiger Zinsen in China für keine Begeisterung. Sie seien keine Überraschung, heißt es. Zugleich habe es keine neuen Details zu bereits angekündigten Stimuli gegeben.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 19.555 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 4.967 nach unten. Nur der Sektor der Öl - und Gaswerte (+1,0%) liegt deutlicher im Plus, daneben tendieren Rohstoffaktien behauptet. Hintergrund sind die Stimuli in China, die Spekulationen auf eine anziehende Nachfrage aus dem wichtigen Abnehmerland schüren. Während die Marktzinsen deutlicher anziehen, geht es für den Euro etwas nach unten.

SAP legt am Abend Zahlen vor

Die Nachrichtenlage aus den Unternehmen ist dünn. Die Berichtssaison nimmt allerdings in der laufenden Woche Fahrt auf, aus dem Stoxx-600 legen 97 Unternehmen Zahlen vor. Die bislang veröffentlichten Geschäftsberichte lassen insgesamt noch keine Rückschlüsse über den Verlauf der Berichtssaison zu.

Nachbörslich werden Zahlen von Metro (2,8%) erwartet, um 22.00 Uhr MESZ - nach Handelsschluss an der Wall Street - auch vom DAX-Schwergewicht SAP. SAP geben im Vorfeld um 0,6 Prozent nach. Der Softwareriese hat das Wachstum seines Cloud-Geschäfts im dritten Quartal Analystenerwartungen zufolge nahtlos fortgesetzt. Auch leichte Störfaktoren wie Ermittlungen in den USA und der Abgang von drei Vorständen würfen SAP nicht aus der Bahn.

Forvia machen einen Satz um 7 Prozent. Der französische Automobilzulieferer hat laut den Bernstein-Analysten ermutigende Drittquartalszahlen vorgelegt. Die Umsätze seien zwar einen Tick unter den Schätzungen ausgefallen, allerdings hätten sich die beiden wichtigsten Sparten besser als erwartet entwickelt. Positiv hebt Bernstein auch den Auftragseingang hervor.

JDE Peet's verteuern sich um 16 Prozent auf 21,96 Euro zu, nachdem der deutsche Mischkonzern JAB bekannt gegeben hat, dass er den fast 18-prozentigen Anteil von Mondelez International an dem niederländischen Kaffeekonzern für 2,16 Milliarden Euro übernimmt.

Mit minus 1,5 Prozent geht es für BBVA kräftiger nach unten als für den europäischen Bankensektor (-0,6%). Hintergrund dürfte ein Bericht der Financial Times sein, laut dem GQG Partners, einer der größten Anteilseigner der spanischen Bank, seine Beteiligung über die Sommermonate vollständig abgebaut haben soll. Hintergrund soll der Versuch von BBVA gewesen sein, Sabadell zu übernehmen.

Daneben sorgen Analysten für Kursbewegungen: Infineon fallen um 2,4 Prozent nach einer Herunterstufung auf "Equalweight" durch Morgan Stanley. Angesichts der Gegenwinde auf dem Automobilmarkt sehen die Analysten Herausforderungen für das Wachstum im Geschäftsjahr 2025. Daneben hat Jefferies die Einstufung für Munich Re (-2,9%) auf "Hold" gesenkt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.967,55 -0,4% -18,72 +9,9%

Stoxx-50 4.478,37 -0,2% -6,88 +9,4%

DAX 19.554,75 -0,5% -102,62 +16,7%

MDAX 27.264,16 -0,3% -72,18 +0,5%

TecDAX 3.411,88 -0,7% -22,66 +2,2%

SDAX 13.965,24 -0,3% -48,11 +0,0%

FTSE 8.351,97 -0,1% -6,28 +8,1%

CAC 7.573,42 -0,5% -39,63 +0,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,27 +0,09 -0,30

US-Zehnjahresrendite 4,15 +0,07 +0,27

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0846 -0,2% 1,0861 1,0859 -1,8%

EUR/JPY 162,81 +0,2% 162,19 162,41 +4,6%

EUR/CHF 0,9375 -0,3% 0,9395 0,9396 +1,0%

EUR/GBP 0,8331 +0,0% 0,8327 0,8330 -4,0%

USD/JPY 150,12 +0,4% 149,33 149,55 +6,6%

GBP/USD 1,3019 -0,2% 1,3044 1,3036 +2,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1285 +0,1% 7,1178 7,1188 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.573,25 -1,7% 69.040,20 68.325,55 +55,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,28 69,22 +1,5% +1,06 -0,5%

Brent/ICE 74,19 73,06 +1,5% +1,13 -1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,775 39,39 +1,0% +0,38 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.738,21 2.721,60 +0,6% +16,61 +32,8%

Silber (Spot) 34,08 33,71 +1,1% +0,36 +43,3%

Platin (Spot) 1.014,62 1.016,95 -0,2% -2,33 +2,3%

Kupfer-Future 4,41 4,38 +0,6% +0,03 +11,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

