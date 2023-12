MÄRKTE EUROPA/Zurückhaltung vor Aussagen der US-Notenbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Abschlägen haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch geschlossen. Wie erwartet verlief das Geschäft vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sehr ruhig. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 16.766 Punkten, der Euro-Stoxx-50 büßte 0,1 Prozent auf 4.530 ein.

Nach den wie erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag herrschte insgesamt weiter Zuversicht, zumal US-Finanzministerin Janet Yellen von guten Aussichten für einen weiteren Rückgang der Inflation und gleichzeitig einer sanften Landung der US-Wirtschaft gesprochen hatte.

Im Hinblick auf die Fed gab es am Markt aber durchaus warnende Stimmen, wonach sie deutlich falkenhaftere Töne anschlagen könnte als dies insbesondere an den Anleihemärkten mittlerweile eingepreist werde. Sollte es so kommen, könne dies eine Korrektur auslösen. Die Inflation sei hartnäckig, "die Fed dürfte nicht das Risiko eingehen wollen, die Kehrtwende ihrer Politik zu früh mit Zinssenkungen einzuleiten", sagte Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere Group.

Deutsche Sparanstrengungen bewegen Kurse

Für Bewegung bei Einzelwerten sorgte der geänderte Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024. Unter anderem soll eine Kerosinabgabe für innerdeutsche Flüge eingeführt werden - Lufthansa verloren daraufhin 2,8 Prozent, IAG 2,1 und Air France 3,2 Prozent.

Auch stehen Förderprogramme wie für E-Autos und Solaranlagen zur Disposition. SMA Solar knickten darauf um 9,6 Prozent ein, in Zürich Meyer Burger um 14,4 Prozent. Auch Verbio (-5,9%) gerieten in den Sog der Sparpläne. Teil dieser ist die Abschaffung der Steuervorteile für die Forst- und Landwirtschaft, also der Agrardiesel.

Delivery Hero (-6%) standen nach der Entscheidung der neuen argentinischen Regierung, den Peso um knapp 50 Prozent abzuwerten, ebenfalls unter Druck. Die Citigroup rechnet in der Folge mit negativen Auswirkungen auf den Bruttowarenwert von Delivery Hero in der Region Americas. Auch andere Sektorwerte fielen: Just Eat gaben um 2,3, Deliveroo 5,3 und Hellofresh 1,9 Prozent nach.

Bei Inditex hat sich das Wachstum weiter beschleunigt. Der Modehersteller nahm zudem den Ausblick für die Bruttomarge nach oben. Die Aktie notierte über weite Strecken im Plus, bevor kurz vor Handelsschluss Gewinnmitnahmen einsetzten. Das Papier schloss 0,1 Prozent niedriger.

Drägerwerk schlossen 1,6 Prozent im Plus. Das Medizintechnikunternehmen hatte kurz vor Handelsende die Ziele für Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr ein weiteres Mal erhöht.

Tagesgewinner im DAX waren BASF mit einem Plus von 4,4 Prozent. Die UBS hatte die Aktie von "Sell" auf "Buy" erhöht.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.530,19 -6,42 -0,1% +19,4%

Stoxx-50 4.074,77 +2,35 +0,1% +11,6%

Stoxx-600 472,46 -0,26 -0,1% +11,2%

XETRA-DAX 16.766,05 -25,69 -0,2% +20,4%

FTSE-100 London 7.548,44 +5,67 +0,1% +1,2%

CAC-40 Paris 7.531,22 -12,33 -0,2% +16,3%

AEX Amsterdam 787,02 +0,89 +0,1% +14,2%

ATHEX-20 Athen 3.133,28 +29,86 +1,0% +39,2%

BEL-20 Bruessel 3.704,01 -17,34 -0,5% +0,1%

BUX Budapest 58.883,03 -121,83 -0,2% +34,5%

OMXH-25 Helsinki 4.367,64 -24,84 -0,6% -8,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.135,16 -215,69 -2,6% +36,8%

OMXC-20 Kopenhagen 2.180,53 +30,85 +1,4% +18,8%

PSI 20 Lissabon 6.427,78 +29,10 +0,5% +12,8%

IBEX-35 Madrid 10.096,10 -22,60 -0,2% +22,7%

FTSE-MIB Mailand 30.295,69 -46,46 -0,2% +28,0%

OBX Oslo 1.182,13 -1,41 -0,1% +8,5%

PX Prag 1.397,88 -8,15 -0,6% +16,3%

OMXS-30 Stockholm 2.322,75 -11,97 -0,5% +13,7%

WIG-20 Warschau 2.298,31 +4,65 +0,2% +28,3%

ATX Wien 3.297,85 -1,23 -0,0% +5,7%

SMI Zuerich 11.188,91 +37,69 +0,3% +4,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,17 -0,05 -0,40

US-Zehnjahresrendite 4,15 -0,05 +0,27

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0793 -0,0% 1,0788 1,0794 +0,8%

EUR/JPY 156,59 -0,3% 157,32 157,21 +11,6%

EUR/CHF 0,9458 +0,1% 0,9446 0,9451 -4,4%

EUR/GBP 0,8614 +0,2% 0,8609 0,8595 -2,7%

USD/JPY 145,09 -0,2% 145,84 145,64 +10,7%

GBP/USD 1,2529 -0,3% 1,2531 1,2559 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1830 -0,1% 7,1982 7,1964 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 41.881,51 +1,6% 41.139,15 40.957,49 +152,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,48 68,61 +1,3% +0,87 -9,5%

Brent/ICE 74,35 73,24 +1,5% +1,11 n.def.

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,7 34,86 +2,4% +0,84 -58,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.983,21 1.979,54 +0,2% +3,68 +8,7%

Silber (Spot) 22,63 22,76 -0,6% -0,13 -5,6%

Platin (Spot) 921,11 933,50 -1,3% -12,39 -13,8%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,2% -0,01 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2023 12:15 ET (17:15 GMT)