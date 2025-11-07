MÄRKTE USA/Börse etwas leichter erwartet - Shutdown dürfte belasten

DOW JONES--An den US-Börsen dürfte eine Erholung von den jüngsten Verlusten zunächst ausbleiben. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren am Freitag etwas leichter. Anleger sorgen sich Händlern zufolge vor allem um die hohen Bewertungen der Technologiewerte, die vom KI-Boom nach oben getragen wurden.

Derweil dauert der bisher längste "Shutdown" in den USA an. Wegen der Haushaltssperre wurden zahlreiche Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Das betrifft auch die Fluglotsen. An den 40 größten US-Flughäfen werden daher an diesem Freitag zahlreiche Flüge gestrichen.

Als Folge des "Shutdown" werden derzeit viele normalerweise von staatlichen Stellen erhobene Konjunkturdaten nicht veröffentlicht, so dass Anlegern, aber auch der US-Notenbank wichtige Orientierungshilfen fehlen. Sie können sich nur auf Daten privater Anbieter stützen. Diese zeigen, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eintrübt. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Challenger, Gray & Christmas zufolge planten die US-Unternehmen im Oktober den Abbau von 150.000 Stellen - mehr als dreimal so viele wie im September. Ursächlich seien Kostensenkungen und der vermehrte Einsatz von KI.

Als einziges Konjunkturdatum von Rang wird am Freitag der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung veröffentlicht. Volkswirte schätzen, dass sich die Stimmung Anfang November etwas eingetrübt hat.

Unter den Einzelwerten an der Börse fallen Tesla vorbörslich um 0,7 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautoherstellers haben das Vergütungspaket im Umfang von 1 Billion Dollar für CEO Elon Musk gebilligt.

Airbnb steigen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 4,2 Prozent. Das Ergebnis des Unternehmens wurde zwar durch eine höhere Steuerbelastung geschmälert, doch berichtet der Vermittler von Ferienunterkünften von steigenden Buchungszahlen. Das Reiseportal Expedia verzeichnet ebenfalls eine höhere Nachfrage und hat daher den Ausblick angehoben, was der Aktie zu einem Kurssprung von rund 13 Prozent verhilft.

Gut kommen auch die Geschäftszahlen von Monster Beverage (+4,8%) an. Der Hersteller von Energy Drinks hat dank einer starken Nachfrage nach zuckerfreien Getränken die Erwartungen übertroffen. Der Spieleentwickler Take-Two Interactive Software (-4,9%) hat zwar den Ausblick angehoben, verschiebt aber den Start der neuesten Version des beliebten Spiels Grand Theft Auto VI.

Der Dollar zeigt sich nach dem Rücksetzer vom Vortag gut behauptet. Am Anleihemarkt steht die Rendite zehnjähriger US-Anleihen wenig verändert bei 4,09 Prozent.

Gold profitiert von Konjunktursorgen. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,4 Prozent auf 3.999 Dollar.

Der Ölpreis legt um 0,7 Prozent zu, gestützt von ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien und neue Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, wie MUFG anmerkt.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1568 +0,2% 1,1545 1,1538 +11,5%

EUR/JPY 177,12 +0,2% 176,71 176,65 +8,5%

EUR/CHF 0,9309 -0,0% 0,9313 0,9316 -0,8%

EUR/GBP 0,8810 +0,2% 0,8792 0,8805 +6,2%

USD/JPY 153,10 +0,0% 153,05 153,10 -2,7%

GBP/USD 1,3131 -0,0% 1,3132 1,3103 +4,9%

USD/CNY 7,0867 +0,0% 7,0855 7,0848 -1,7%

USD/CNH 7,1249 +0,0% 7,1216 7,1224 -2,9%

AUS/USD 0,6489 +0,1% 0,6480 0,6470 +4,7%

Bitcoin/USD 100.224,95 -1,2% 101.430,50 101.988,40 +7,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,82 59,43 +0,7% 0,39 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.998,68 3.981,31 +0,4% 17,37 +51,7%

Silber 48,63 48,03 +1,3% 0,61 +66,3%

Platin 1.344,55 1.333,89 +0,8% 10,66 +52,3%

Kupfer 4,99 4,97 +0,5% 0,02 +21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

