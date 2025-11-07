Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

Zimmervermittler mit Zahlen 07.11.2025 20:49:17

Airbnb-Aktie wenig bewegt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch

Airbnb-Aktie wenig bewegt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch

Der Zimmervermittler Airbnb hat Anlegern einen Blick in seine Bücher gewährt und die Quartalszahlen für das dritte Jahresviertel 2025 vorgelegt.

Im dritten Quartal 2025 hat Airbnb einen Gewinn je Aktie von 2,21 US-Dollar erwirtschaftet. Die Analystenschätzungen, die sich auf ein EPS von 2,31 US-Dollar belaufen hatten, konnte der Konzern damit jedoch nicht schlagen. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb noch 2,13 US-Dollar je Aktie verdient.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 4,10 Milliarden US-Dollar nach 3,73 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Experten hatten zuvor für das jüngst abgeschlossene Quartal einen Umsatz von 4,08 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich an der NASDAQ in Freitagshandel zeitweise 0,02 Prozent schwächer bei 120,51 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com,Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 101,82 -3,36% Airbnb

