Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Zimmervermittler mit Zahlen
|
07.11.2025 20:49:17
Airbnb-Aktie wenig bewegt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch
Im dritten Quartal 2025 hat Airbnb einen Gewinn je Aktie von 2,21 US-Dollar erwirtschaftet. Die Analystenschätzungen, die sich auf ein EPS von 2,31 US-Dollar belaufen hatten, konnte der Konzern damit jedoch nicht schlagen. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb noch 2,13 US-Dollar je Aktie verdient.
Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 4,10 Milliarden US-Dollar nach 3,73 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Experten hatten zuvor für das jüngst abgeschlossene Quartal einen Umsatz von 4,08 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Die Airbnb-Aktie zeigt sich an der NASDAQ in Freitagshandel zeitweise 0,02 Prozent schwächer bei 120,51 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com,Tero Vesalainen / Shutterstock.com
