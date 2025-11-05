Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Experten-Erwartungen 05.11.2025 21:43:00

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Demnächst wird Airbnb die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Airbnb gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

32 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 41 Analysten von durchschnittlich 12,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Airbnb-Aktie verliert: Spanien zwingt Airbnb zur Entfernung von 65.000 Inseraten

Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten