MÄRKTE USA/Börsen etwas leichter erwartet - Konjunkturdaten im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street werden am Donnerstag leichte Abschläge zu Handelsbeginn erwartet. Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich um 0,2 Prozent im Minus. Im Fokus stehen vor allem Konjunkturdaten und davon werden gleich eine ganze Reihe veröffentlicht. Anzeichen einer deutlichen Abschwächung der US-Wirtschaft könnten dabei die anhaltenden Rezsessionsängste wieder schüren und für kräftige Bewegungen am Markt sorgen. Gehofft wird allerdings auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft.

Bereits vor Handelsbeginn wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht. Demnach ist die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im August mit 99.000 Stellen schwächer gestiegen als erwartet. Ökonomen hatten ein Plus von 140.000 Jobs vorausgesagt. Im Juli waren unter dem Strich 111.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 11.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat indessen abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge um 5.000 auf 227.000. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 229.000 vorhergesagt.

Die Arbeitsmarktdaten gelten als Indikatoren für den US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag vorgelegt wird. Dieser wird als Richtschnur dafür gesehen, wie stark die US-Notenbank die Leitzinsen auf ihrer Sitzung Mitte September senken wird.

"Der Arbeitsmarktbericht steht nach der jüngsten Schwäche und den Abwärtskorrekturen bei den Beschäftigtenzahlen eindeutig im Mittelpunkt", so ING. Wenn die Wirtschaft weniger als 100.000 neue Arbeitsplätze schafft und die Arbeitslosenquote steigt, dürfte die Fed angesichts der jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell wahrscheinlich mit einer stärkeren Zinssenkung um 50 Basispunkte reagieren.

Ebenfalls bereits vorgelegt wurden Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Dies ist im zweiten Quartal um 2,5 Prozent gestiegen.

Kurz nach Handelsbeginn wird noch der ISM-Index für den Service-Sektor veröffentlicht. Den Daten kommt vor allem Beachtung zu, da der Dienstleistungsbereich der wichtigste Arbeitgeber in den USA ist. Daneben wird noch der Einkaufsmanagerindex Service für August in zweiter Lesung vorgelegt.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen etwas

Am Devisenmarkt notiert der Dollar nach den Konjunkturdaten etwas schwächer. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach den jüngsten Abgaben weiter nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 2,3 Basispunkte auf 3,73 Prozent.

Die Ölpreise steigen etwas an. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,0 Prozent. Die vom American Petroleum Institute am Mittwoch vorgelegten wöchentlichen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen hatten einen deutlichen Rückgang der Bestände ausgewiesen. Nun richten sich die Blicke auf die offiziellen Daten, die am Nachmittag (16:30 MESZ) veröffentlicht werden.

Verizon etwas fester - Johnson & Johnson etwas leichter

Unter den Einzelwerten geben Verizon vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Der Konzern übernimmt das Glasfaser-Unternehmen Frontier Communications. Verizon gewinnt damit 2,2 Millionen Glasfaser-Kunden in 25 US-Bundessstaaten hinzu. Die Übernahme soll in rund eineinhalb Jahren abgeschlossen werden.

Johnson & Johnson (-0,2%) steht im Prozess um Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Babypuder auf Talkum-Basis offenbar vor einem Milliardenschweren Vergleich. Johnson & Johnson habe sein Angebot zur Entschädigung zehntausender Frauen, die behaupten, dass die Talkumprodukte Eierstockkrebs verursacht haben, um 1 Milliarde auf rund 9 Milliarden Dollar erhöht, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen.

Hewlett Packard Enterprise hat im dritten Geschäftsquartal von einer steigenden Nachfrage nach KI-Servern profitiert. Umsatz und einige andere Ertragskennziffern übertrafen die eigenen Ziele des Unternehmens. Anlegern genügte das offenbar nicht, denn die Aktie gibt 3,7 Prozent nach.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,73 -3,8 3,77 -69,3

5 Jahre 3,53 -2,4 3,55 -47,4

7 Jahre 3,62 -2,4 3,64 -35,0

10 Jahre 3,73 -2,3 3,75 -14,8

30 Jahre 4,04 -1,9 4,06 7,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:02 Mi, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1095 +0,1% 1,1081 1,1080 +0,5%

EUR/JPY 158,78 -0,3% 158,95 159,91 +2,0%

EUR/CHF 0,9386 -0,1% 0,9377 0,9401 +1,2%

EUR/GBP 0,8431 +0,0% 0,8427 0,8426 -2,8%

USD/JPY 143,11 -0,4% 143,44 144,32 +1,6%

GBP/USD 1,3160 +0,1% 1,3149 1,3150 +3,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0938 -0,3% 7,1001 7,1135 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 56.500,35 -2,7% 57.192,20 57.483,55 +29,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,77 69,20 +0,8% +0,57 -1,7%

Brent/ICE 73,42 72,70 +1,0% +0,72 -2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,365 35,64 +2,0% +0,73 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.519,15 2.495,34 +1,0% +23,81 +22,2%

Silber (Spot) 28,80 28,33 +1,7% +0,48 +21,1%

Platin (Spot) 932,95 907,50 +2,8% +25,45 -6,0%

Kupfer-Future 4,06 4,02 +1,1% +0,04 +3,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2024 09:05 ET (13:05 GMT)