MÄRKTE USA/Leichter erwartet - Zurückhaltung in Berichtssaison

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street dürfte am Mittwoch Vorsicht überwiegen, da die Anleger auf den nächsten Schwung an Unternehmenszahlen warten. Nachbörslich werden Meta und IBM ihre Bilanzen präsentieren. Die bisherigen Quartalsberichte wurden vom Markt uneinheitlich aufgenommen. Am Vorabend hatten Microsoft und Alphabet Zahlen vorgelegt, die unterschiedlich ankamen. Belastungsfaktoren am Aktienmarkt sind die anhaltende Besorgnis über die Spannungen im Nahen Osten und Berichte, dass der in Schwierigkeiten geratene chinesische Immobilienentwickler Country Garden bei einer Dollar-Anleihe in Zahlungsverzug geraten ist. Etwas gestützt wird die Stimmung dagegen von der aktuell weniger volatilen Entwicklung an den Staatsanleihemärkten. Zwar steigen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen etwas, bewegen sich aber weiterhin in der Nähe ihrer Wochentiefs.

Dennoch liegt das Hauptaugenmerk - vor den Inflationsdaten am Freitag und der Sitzung der Fed in der kommenden Woche - auf den Unternehmenszahlen. Fast ein Viertel der S&P-500-Unternehmen hat ihre Zahlen vorgelegt. 81,4 Prozent von ihnen übertrafen die Erwartungen der Analysten, typischerweise liegt diese Zahl nur bei 67 Prozent. Der Markt tut sich aber schwer, dies in eine Rally umzumünzen.

Microsoft im Plus - Alphabet schwach

Microsoft hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten dank eines andauernden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft deutlich übertroffen. Die Microsoft-Aktie legt vorbörslich 3,7 Prozent zu.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet ist im dritten Quartal so kräftig gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Allerdings enttäuschte nach Aussage eines Analysten die Cloud-Plattform. Die Alphabet-Aktie knickt um 6,6 Prozent ein.

Texas Instruments fallen um 5,5 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal spürbar weniger verdient als vor einem Jahr und einen trüben Ausblick auf das laufende Schlussquartal gegeben.

Die Visa-Aktie verliert 1,2 Prozent, obwohl der Kreditkartenkonzern dank einer deutlich anziehenden Reisetätigkeit die Markterwartungen in seinem Schlussquartal übertroffen hat. Für die Snap-Aktie geht es um 1,2 Prozent nach oben. Der Instant-Messaging-Dienst verzeichnete im dritten Quartal nach einer Reihe von Umsatzrückgängen wieder ein Umsatzwachstum von 5 Prozent.

Boeing rücken um 3 Prozent vor. Der Flugzeugbauer hat zwar einen Verlust ausgewiesen, der höher war als erwartet, doch lag der Umsatz über den Prognosen. Zudem wurde die Cashflow-Prognose bestätigt.

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im dritten Quartal einen über den Markterwartungen liegenden Gewinn verzeichnet, der Umsatz blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die Titel verbessern sich um 1,5 Prozent.

Dollar im Aufwind

Am Devisenmarkt legt der Dollar zu, der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Teilnehmer verweisen auf die US-Konjunkturdaten der jüngsten Zeit, die die Stärke der US-Wirtschaft belegt hatten.

Die Ölpreise bewegen sich wenig. Die Sorgen um eine Verschärfung oder Ausweitung des Nahostkriegs sind etwas in den Hintergrund gerückt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,07 -4,0 5,11 65,5

5 Jahre 4,84 +1,5 4,82 83,7

7 Jahre 4,88 +2,6 4,86 91,2

10 Jahre 4,86 +3,5 4,82 97,9

30 Jahre 4,98 +3,9 4,94 100,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0575 -0,2% 1,0603 1,0593 -1,2%

EUR/JPY 158,55 -0,1% 158,88 158,81 +13,0%

EUR/CHF 0,9472 +0,1% 0,9462 0,9473 -4,3%

EUR/GBP 0,8725 +0,2% 0,8713 0,8706 -1,4%

USD/JPY 149,93 +0,0% 149,84 149,91 +14,3%

GBP/USD 1,2121 -0,3% 1,2168 1,2168 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3240 +0,1% 7,3144 7,3173 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 34.360,76 +0,5% 34.174,53 34.221,46 +107,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,10 83,74 +0,4% +0,36 +8,8%

Brent/ICE 88,46 88,07 +0,4% +0,39 +8,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.975,42 1.970,90 +0,2% +4,52 +8,3%

Silber (Spot) 22,81 22,98 -0,7% -0,17 -4,8%

Platin (Spot) 894,48 889,00 +0,6% +5,48 -16,3%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,3% -0,01 -5,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2023 08:31 ET (12:31 GMT)