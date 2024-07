MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Powell-Rede im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den in Trippelschritten erreichten abermaligen Rekordständen der Wall Street zum Wochenstart geht es am Dienstag in diesem gemächlichen Tempo weiter nach oben. Der marktbreite S&P-500 und die Nasdaq-Indizes markieren erneut Rekordstände. Im frühen Geschäft büßt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 39.296 Punkte ein, S&P-500 und Nasdaq-Composite steigen um 0,2 bzw. 0,4 Prozent. Doch allzu sehr dürften sich Anleger zunächst nicht aus der Deckung wagen, denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell spricht im frühen Handel vor dem Bankenausschuss des Kongresses.

Er wird sich zum Zustand der Wirtschaft äußern und Investoren werden auf Anzeichen für den zukünftigen Zinskurs der Zentralbank achten. Seit die Zinssenkungshoffnungen zuletzt wieder zugelegt haben, sind die zinsempfindlichen Technologiewerte erneut die Haupttreiber der jüngsten Indexaufschläge. Insofern messen Händler der Rede Powells eine hohe Bedeutung für den Aktienmarkt bei.

"Da die US-Ergebnissaison näher rückt, steigen die Erwartungen der Investoren", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. "Die Aktien der hochkapitalisierten Unternehmen, die in der ersten Hälfte des Jahres hervorragend abgeschnitten haben, werden voraussichtlich die Führung übernehmen." Wenn aber die Fed endlich den lang erwarteten Zinssenkungszyklus beginne, könnten sich Chancen für kleinere Aktien und zyklische Titel ergeben, ergänzt Britzman. Am Freitag legen die Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup jeweils Zweitquartalszahlen vor.

Powell könnte Dollar, Renten und Gold bewegen

Der Dollar notiert vor der Powell-Rede leicht im Plus, der Dollarindex gewinnt auf Tagessicht 0,1 Prozent. US-Notenbankchef Jerome Powell dürfte "keine deutlichen Ansagen liefern, wann die Fed genug Zuversicht erlangt, um die Zinsen zu senken", erwartet Devisenanalyst Michael Pfister von der Commerzbank. Zwischen den Zeilen könnte er aber durchaus Andeutungen machen, ob die jüngst erneut schwächeren Daten aus der Realwirtschaft bei ihm erste Zweifel an der grundsätzlichen Vorgehensweise geweckt haben. Meine der Markt solche Zweifel zu erkennen, dann könnte der US-Dollar noch einmal etwas unter Druck geraten, so der Analyst.

Am Rentenmarkt steigen die Renditen ganz moderat. Händler bezeichnen dies als Momentaufnahme. Mit der Powell-Rede könnte auch hier mehr Bewegung entstehen. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung im September weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 75 Prozent eingepreist.

Am Erdölmarkt lassen die Sorgen über beschädigte Infrastruktur durch Wirbelsturm Beryl im Süden der USA etwas nach - die Preise sinken moderat. "Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die meisten Energieinfrastrukturen unbeschadet geblieben sind", urteilt die ING.

Der Goldpreis bewegt sich aktuell nicht. Die chinesische Notenbank hat im Juni den zweiten Monat in Folge ihre Goldreserven nicht weiter aufgestockt. Vor Mai hatte die People's Bank of China über einen Zeitraum von 18 Monaten zugekauft. Laut ING waren diese Käufe mit dafür verantwortlich, dass der Goldpreis auf Rekordstände geklettert war.

Intel-Rally hält an

Intel ziehen um weitere 2,6 Prozent an. Am Vortag war der Kurs um 6,2 Prozent vorgerückt. Der Titel hat in sechs der vergangenen sieben Sitzungen zugelegt. Zuletzt hatte sich Melius Research positiv zum Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr geäußert. Auch andere Technologiewerte wie die KI-Ikone Nvidia (+2,3%) legen zu.

Helios Technologies brechen um 10,5 Prozent ein. Der Aufsichtsrat hat CEO und Präsident Josef Matosevic beurlaubt, während eine Untersuchung zu Vorwürfen eines möglichen Verstoßes gegen den Verhaltens- und Ethikkodex des Unternehmens durchgeführt wird.

Nach einer Vortagesrally von 12 Prozent ziehen Corning um weitere 1,4 Prozent an. Der Spezialglashersteller hatte seinen Ausblick angehoben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.295,61 -0,1% -49,18 +4,3%

S&P-500 5.583,09 +0,2% 10,24 +17,1%

Nasdaq-Comp. 18.473,78 +0,4% 70,04 +23,1%

Nasdaq-100 20.515,48 +0,4% 75,94 +21,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,63 0 4,63 21,3

5 Jahre 4,25 +0,4 4,24 24,5

7 Jahre 4,25 +0,6 4,24 27,6

10 Jahre 4,29 +1,1 4,28 41,1

30 Jahre 4,47 +0,9 4,47 50,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0823 -0,0% 1,0829 1,0833 -2,0%

EUR/JPY 174,37 +0,2% 174,15 174,10 +12,1%

EUR/CHF 0,9713 -0,0% 0,9728 0,9718 +4,7%

EUR/GBP 0,8447 -0,1% 0,8455 0,8444 -2,6%

USD/JPY 161,07 +0,2% 160,82 160,71 +14,3%

GBP/USD 1,2813 +0,0% 1,2807 1,2830 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2899 +0,1% 7,2891 7,2860 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 57.291,37 +1,1% 57.536,54 56.369,07 +31,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,84 82,33 -0,6% -0,49 +14,2%

Brent/ICE 85,48 85,75 -0,3% -0,27 +12,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,135 32,15 -3,2% -1,02 +0,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.364,43 2.358,63 +0,2% +5,80 +14,7%

Silber (Spot) 31,04 30,83 +0,7% +0,22 +30,6%

Platin (Spot) 997,23 1.001,00 -0,4% -3,77 +0,5%

Kupfer-Future 4,60 4,61 -0,3% -0,01 +16,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

