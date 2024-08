MÄRKTE USA/Wall Street startet vor Powell-Rede mit Gewinnen

NEW YORK (Dow Jones)--Kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zeigt sich die Wall Street zum Start am Freitag mit leichten Gewinnen. Die Aussagen dürften die weitere Richtung an den Märkten vorgeben. Investoren erhoffen sich deutlichere Hinweise auf eine Zinssenkung im September. "Powell könnte die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, aber das ist bereits eingepreist, und es ist unwahrscheinlich, dass er die Erwartungen einer Senkung um 50 Basispunkte bei einer der Sitzungen in diesem Jahr unterstützt", so ING-Analyst Francesco Pesole.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 40.881 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,5 Prozent zu und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,8 Prozent aufwärts. Die zeitgleich mit der Powell-Rede auf der Agenda stehenden US-Neubauverkäufe für Juli dürften in den Hintergrund treten.

Dollar tritt vor Powell-Aussagen auf der Stelle - Ölpreise legen weiter zu

Der Dollar zeigt sich vor der Powell-Rede wenig verändert. Der mit Spannung erwartete Auftritt dürfte den Dollar kurzfristig kaum beeinflussen, erwartet Volkmar Baur, Devisenanalyst bei der Commerzbank. Der Analyst verweist auf die Marktturbulenzen der zurückliegenden Wochen, die den meisten noch in guter Erinnerung sein dürften. Daher werde Powell sich wohl bemühen, für Ruhe zu sorgen. Nach der Dollarschwäche der vergangenen Tage bis zur Wochenmitte könnte das aber schon genügen, um den Dollar leicht zu stützen.

Deutlichere Gewinne verzeichnen die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI gewinnen bis zu 1,8 Prozent. Die Ölpreise hatten sich am Vortag nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben leicht erholt und setzen diese Entwicklung nun fort, wie es heißt. Die Opec+ werde aber nach wie vor über die jüngste Marktschwäche besorgt sein, und es werde immer wahrscheinlicher, dass die Gruppe ihre Pläne zur Erhöhung des Angebots ab Oktober aufgeben müsse, so die ING. Dies werde jedoch davon abhängen, wo sich der Markt Ende September befindet, fügen die Analysten hinzu.

Für den Goldpreis geht es nach dem Rücksetzer am Vortag wieder nach oben. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 2.499 Dollar. Ob er kurzfristig weiter steigen werde, hänge wohl von Powells Rede ab, sagen die Analysten der Commerzbank. Sollten stärkere Zinssenkungen angedeutet werden, könnte das Edelmetall in neue Höhen steigen. Da der Markt bereits Zinssenkungen der Fed von rund 100 Basispunkten bis Ende 2024 eingepreist habe, liege die Messlatte für eine positive Überraschung aber hoch. Sollten die Markterwartungen enttäuscht werden, könnte Gold wieder unter Druck geraten.

Am Anleihemarkt geben die Renditen im Vorfeld der Powell-Aussagen leicht nach.

Workday schnellen mit positivem Ausblick nach oben

Workday schießen nach ihrem Geschäftsausweis für das zweite Quartal um 13 Prozent in die Höhe. Der Anbieter von Arbeitsmarkt-Software berichtete Zahlen knapp über Markterwartung. Was den Aktienkurs treibt, sind jedoch vielmehr die äußerst optimistischen Wachstumserwartungen der Geschäftsführung, wie es im Handel heißt.

Die Uber-Aktie fällt um 0,8 Prozent. Das Unternehmen baut seine Partnerschaften mit Unternehmen für selbstfahrende Autos aus. Der Fahrdienstvermittler kündigte an, dass Kunden in den USA ab 2025 die Möglichkeit haben werden, in einem autonomen Fahrzeug von Cruise von General Motors zu fahren. Ein ähnliches Angebot gibt es bereits seit letztem Jahr mit Autos des Konkurrenten Waymo.

Die Papiere von Tesla legen um 2,3 Prozent zu. Die Vize-Präsidentin des Elektrofahrzeugherstellers, Sreela Venkataratnam, hat das Unternehmen verlassen. Es kommt damit zu einem weiteren Wechsel an der Spitze von Tesla, nachdem bereits mehrere langjährige Führungskräfte den Konzern verlassen haben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.881,42 +0,4% 168,64 +8,5%

S&P-500 5.600,88 +0,5% 30,24 +17,4%

Nasdaq-Comp. 17.751,53 +0,8% 132,18 +18,3%

Nasdaq-100 19.653,21 +0,8% 161,37 +16,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,00 -0,8 4,01 -42,0

5 Jahre 3,70 -1,4 3,72 -29,6

7 Jahre 3,75 -1,6 3,76 -22,3

10 Jahre 3,84 -1,8 3,85 -4,5

30 Jahre 4,11 -1,4 4,12 13,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1108 -0,0% 1,1125 1,1111 +0,6%

EUR/JPY 162,43 -0,1% 161,98 162,55 +4,4%

EUR/CHF 0,9477 +0,1% 0,9477 0,9474 +2,1%

EUR/GBP 0,8470 -0,2% 0,8485 0,8484 -2,4%

USD/JPY 146,25 +0,0% 145,61 146,29 +3,8%

GBP/USD 1,3115 +0,2% 1,3111 1,3097 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1397 -0,1% 7,1383 7,1468 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 61.032,10 +0,8% 60.862,05 60.780,05 +40,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,33 73,01 +1,8% +1,32 +4,7%

Brent/ICE 78,29 77,22 +1,4% +1,07 +3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,765 36,72 +0,1% +0,05 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.498,62 2.487,15 +0,5% +11,47 +21,2%

Silber (Spot) 29,23 29,03 +0,7% +0,21 +23,0%

Platin (Spot) 944,73 948,50 -0,4% -3,77 -4,8%

Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,2% +0,01 +5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

