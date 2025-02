Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Start leichter

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 16:02 Uhr via NASDAQ 0,33 Prozent tiefer bei 22 091,70 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,193 Prozent auf 22 121,73 Punkte an der Kurstafel, nach 22 164,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22 145,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 084,88 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,380 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 441,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 684,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 17 685,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,32 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22 191,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 538,33 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 4,83 Prozent auf 68,84 USD), Marvell Technology (+ 3,61 Prozent auf 111,17 USD), Analog Devices (+ 3,40 Prozent auf 227,70 USD), Tesla (+ 3,00 Prozent auf 364,74 USD) und NXP Semiconductors (+ 2,62 Prozent auf 234,85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Cadence Design Systems (-8,39 Prozent auf 275,21 USD), Intel (-6,55 Prozent auf 25,60 USD), Synopsys (-4,82 Prozent auf 499,69 USD), Axon Enterprise (-3,41 Prozent auf 685,80 USD) und Workday A (-3,13 Prozent auf 257,39 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 340 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,514 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,47 Prozent gelockt.

