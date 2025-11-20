|
Magdeburger Weihnachtsmarkt ist geöffnet
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist elf Monate nach dem Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten am Vormittag eröffnet worden. Eine Eröffnungszeremonie oder ein besonderes Programm zum Start hat es dabei nicht gegeben. Nach Angaben der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH sind in diesem Jahr wieder mehr als 140 Händler und Schausteller dabei.
Mehr als 250.000 Euro wurden in Sicherheit investiert
In diesem Jahr habe es für die 115 neu zu vergebenden Standplätze sechs Bewerbungen mehr gegeben als im Vorjahr, nämlich insgesamt 153. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nach dem Anschlag im Vorjahr auch noch einmal deutlich verstärkt worden. Bereits im Vorfeld waren nach Angaben der Stadt etwa 250.000 Euro in neue Sicherheitssysteme, wie Betonquader investiert worden. Nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept und einer vorläufigen Verweigerung der Genehmigung durch die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hatten Stadt und Veranstalter noch einmal nachgebessert.
Parallel zur Eröffnung läuft Prozess gegen Todesfahrer weiter
Auf den Tag genau vor elf Monaten war in Magdeburg der damals 50 Jahre alte Taleb al-Abdulmohsen mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Es starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Während auf dem Alten Markt vor dem Rathaus der Weihnachtsmarkt eröffnet wurde, ging der Prozess gegen den Todesfahrer nur ein paar Kilometer entfernt in einer Außenstelle des Magdeburger Landgerichts weiter./sus/DP/jha
