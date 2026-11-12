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12.11.2026 02:41:58

Magnite vs. Snap: Which Ad Tech Stock Is a Better Buy Going Into 2027?

As digital advertising shifts toward automated buying, investors seeking exposure to the industry face a choice between specialized infrastructure and massive user platforms. Is Magnite (NASDAQ:MGNI) or Snap (NYSE:SNAP) the better long-term choice for your portfolio?

Magnite operates behind the scenes as a sell-side platform helping publishers sell digital ad space, while Snap owns the popular Snapchat app. One offers a focused play on ad tech infrastructure, while the other provides exposure to a massive social media audience. They represent two distinct ways to capitalize on the evolving digital ad market.

Magnite functions as a critical middleman within the broader advertising tech stocks landscape, helping publishers monetize their digital content by selling advertising inventory. The company focuses heavily on connected TV (CTV) and online video, partnering with major players, like LG Electronics-owned LG Ad Solutions, to serve programmatic ads. Customer concentration is a notable factor, as two indirect buyers accounted for approximately 44% of revenue in 2025, which adds a layer of risk to the business.

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A&D Co Ltd 2 674,00 -0,45% A&D Co Ltd
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 4,18 -2,79% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Magnite Inc 26,39 0,76% Magnite Inc
Snap Inc. (Snapchat) 4,73 -1,56% Snap Inc. (Snapchat)

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