MAINICHI COMNET: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MAINICHI COMNET hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 70,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MAINICHI COMNET 71,22 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 8,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 108,21 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 90,76 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 22,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at