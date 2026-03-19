MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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19.03.2026 14:35:20
Major rally planned as Czech MPs mull 'foreign agent' law
Prague could see one of its largest demonstrations in recent years on Saturday as many prepare to protest what organizers of the rally describe as democratic backsliding under Prime Minister Andrej Babis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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