Makiya präsentierte Quartalsergebnisse

Makiya hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 44,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Makiya im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at