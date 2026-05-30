Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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30.05.2026 10:43:19
Malta votes in snap parliamentary election
Voting is underway in Malta's parliamentary election. Opinion polls show PM Robert Abela on course for a reelection in the shadow of the Middle East crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|Snap Inc. (Snapchat)
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