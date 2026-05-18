Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.05.2026 07:05:00
Maltas Einwohner können ein Jahr kostenfrei OpenAI- oder Microsoft-KI nutzen
Maltas Regierung hat ein Programm aufgelegt, über das sich die Menschen dort ein Jahr kostenfreie Nutzung einer KI sichern können. Davor steht ein Onlinekurs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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