Manpower Aktie
WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005
|
16.04.2026 13:38:58
ManpowerGroup Inc. Bottom Line Falls In Q1
(RTTNews) - ManpowerGroup Inc. (MAN) announced a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $2.5 billion, or $0.05 per share. This compares with $5.6 billion, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $4.51 billion from $4.09 billion last year.
ManpowerGroup Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.5 Bln. vs. $5.6 Bln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.12 last year. -Revenue: $4.51 Bln vs. $4.09 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manpower Inc.
|
15.04.26
|Ausblick: Manpower legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Manpower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Manpower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Manpower Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Manpower Inc.
|26,00
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.