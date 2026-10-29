Marcus CorpShs Aktie
WKN: 860665 / ISIN: US5663301068
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29.10.2026 12:58:03
Marcus Corp. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Marcus Corp. (MCS) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $18.76 million, or $0.60 per share. This compares with $16.23 million, or $0.52 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $237.75 million from $210.15 million last year.
Marcus Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.76 Mln. vs. $16.23 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.52 last year. -Revenue: $237.75 Mln vs. $210.15 Mln last year.
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