Ausblick: Marcus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marcus wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,353 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Marcus in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 217,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 206,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,550 USD aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 792,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 758,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at