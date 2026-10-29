Marcus CorpShs Aktie
WKN: 860665 / ISIN: US5663301068
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29.10.2026 13:54:32
Marcus Q3 Net Earnings, Adj. EBITDA Climb On Higher Revenues - Update
(RTTNews) - Marcus Corp. (MCS), a Communication & Services company, on Thursday reported a growth in its third- quarter earnings.
Net earnings were $18.8 million, a 15.6 percent increase compared to net earnings of $16.2 million in the prior year quarter. Net earnings per share were $0.60, compared to $0.52 year ago.
The prior year's net earnings were favourably impacted by a $3.0 million or $0.10 per share gain from a property insurance settlement.
The company's third-quarter adjusted EBITDA grew 21.5 percent to $49.1 million from $40.4 million in the same period last year.
Total revenue rose 13.1 percent to $237.8 million from $210.2 million in the third quarter of fiscal 2025.
Total Theatre revenues were $145.0 million, a 20.9 percent increase year-over-year.
On Wednesday, Marcus shares closed on the NYSE at $28.22, down 0.14 percent.
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