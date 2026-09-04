Markel Aktie
WKN: 885036 / ISIN: US5705351048
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04.09.2026 14:22:16
Markel Joins Hands With Midwest General To Boost Small Workers Compensation Offerings
(RTTNews) - Markel, the insurance business of Markel Group Inc. (MKL) said on Friday that it has collaborated with Midwest General Insurance Agency, LLC, a subsidiary of Acrisure, to expand its workers compensation insurance offerings in California. Midwest is a specialist in the small workers compensation sector.
"Markel identified Midwest as a strong fit, recognizing its deep experience in the California workers compensation insurance market, with more than 20 years of experience operating in a managing general agency (MGA) structure," the company said.
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