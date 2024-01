MARKT USA/Börsen dürften sich stabilisieren

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch dürften die US-Börsen zum Start in den Donnerstagshandel mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen US-Indizes zeigen sich behauptet bis etwas fester.

In den vergangenen Tagen waren an der Wall Street Zinssenkungshoffnungen ausgepreist worden, nachdem US-Notenbankvertreter mit falkenhaften Äußerungen entsprechende Erwartungen gedämpft hatten. Auch Konjunkturdaten sprachen gegen baldige Zinssenkungen. Unter anderem zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Einzelhandelsumsätze einen überraschend deutlichen Anstieg im Dezember, was von einer ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner zeugte.

Auch am Donnerstag stehen einige Konjunkturdaten von Rang auf der Agenda, nämlich die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Dezember, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia Fed Index für Januar.

Unternehmensseitig hat am Mittwoch nach Börsenschluss der Aluminiumkonzern Alcoa Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 0,4 Prozent, obwohl Alcoa den Verlust stärker als angenommen verringert hat.

