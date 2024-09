MARKT USA/Etwas fester - Intel mit Amazon-Auftrag gesucht

Die US-Börsen dürften etwas fester in den Dienstagshandel starten. Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus, der Nasdaq-Future gewinnt 0,5 Prozent. Die Blicke der Anleger bleiben auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, auch wenn am Dienstag einige wichtige Konjunkturdaten anstehen: Veröffentlicht werden Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion aus dem August und die Lagerbestände aus dem Juli.

Dass die Federal Reserve die Zinsen senken wird, gilt als ausgemacht. Die für Dienstag angekündigten Daten könnten allenfalls die Erwartungen beeinflussen, ob der Zinsschritt 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Ein kleiner Zinsschritt wird aktuell mit 32 Prozent eingepreist, ein großer mit 68 Prozent.

Unter den Einzelwerten gewinnen Intel vorbörslich gut 7 Prozent. Der Chiphersteller hat von der Amazon-Cloudsparte einen "mehrere Milliarden" schweren Auftrag erhalten, wie CEO Pat Gelsinger mitteilte. Dazu kündigte Intel Kostensenkungen im Umfang von 10 Milliarden Dollar an. Im Zuge dieser Maßnahmen wird unter anderem der geplante Bau von Chipfabriken in Deutschland und Polen um zwei Jahre verschoben.

Microsoft steigen um rund 2 Prozent. Der Konzern plant den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 60 Milliarden Dollar. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 06:06 ET (10:06 GMT)