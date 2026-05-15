MARUJUN legte Quartalsergebnis vor

MARUJUN hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,74 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MARUJUN ein EPS von -201,540 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,53 Milliarden JPY – ein Plus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MARUJUN 13,26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 77,66 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -286,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MARUJUN 51,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 47,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at