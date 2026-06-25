Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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25.06.2026 20:45:00
Marvell Technology Has Trillion-Dollar Potential. Here Is How Soon It Could Arrive.
In the explosive era of artificial intelligence (AI), infrastructure bottlenecks have come to matter just as much as raw compute power. Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) is emerging as a key enabler in AI infrastructure ecosystems -- providing the high-speed networking, connectivity, and custom silicon that power AI clusters at scale.While Nvidia and Advanced Micro Devices dominate the visible GPU layer, the broader AI chip stack requires seamless data movement across these accelerators -- an area where Marvell's specialized semiconductor designs carry critical advantages.With strong secular tailwinds from hyperscaler spending and recent high-profile validation from Nvidia CEO Jensen Huang, Marvell carries a credible path to the trillion-dollar club. The question smart investors are really asking is what the timeline for achieving such a milestone looks like.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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