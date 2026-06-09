CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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09.06.2026 16:30:00
Massive News: Iren's $4.4 Billion AI Target Could Change Everything
Iren (NASDAQ: IREN) is racing to become a major AI infrastructure player, with Blackwell systems, data center capacity, and multibillion-dollar revenue targets reshaping the bull case. The upside could be powerful if execution stays on track, but the stock's current valuation suggests investors may already be betting heavily on success.*Stock prices used were the market prices of June 1, 2026. The video was published on June 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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