MasterCard-Aktie dennoch schwächer: MasterCard setzt in Q2 mehr um

Das mit MasterCard abgewickelte Zahlungsvolumen sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast 14 Prozent auf 1,84 Billionen US-Dollar (rund 1,66 Bio Euro) und damit etwas mehr als von Analysten erwartet gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mit.

"Die positive Entwicklung des Jahresauftakts hat sich fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Michael Miebach. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konkurrent von Anbietern wie American Express oder Visa mit 2,8 Milliarden Dollar ein Viertel mehr als vor einem Jahr. Die MasterCard-Aktie gigabbt an der NYSE schließlich um 1,96 Prozent auf 394,52 US-Dollar nach.

Der Kurs zog in diesem Jahr bereits um 16 Prozent und damit deutlich mehr als der S&P 500 an. Die Aktie hatte erst am Montag mit einem Preis von knapp 405 Dollar das bisherige Rekordhoch erklommen. Am Mittwoch lag der Kurs zum Handelsende mit 402,41 Dollar nur knapp darunter.

/zb/mne/jha/

PURCHASE (dpa-AFX)