Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,62 Prozent nach oben auf 41 368,45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 15,757 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,384 Prozent auf 40 956,08 Punkte an der Kurstafel, nach 41 113,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 41 773,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 41 167,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,474 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2025, den Stand von 37 645,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 44 303,40 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 08.05.2024, bei 39 056,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 2,42 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,31 Prozent auf 191,70 USD), Walt Disney (+ 2,97 Prozent auf 105,12 USD), American Express (+ 2,69 Prozent auf 283,66 USD), Goldman Sachs (+ 2,50 Prozent auf 565,70 USD) und 3M (+ 1,79 Prozent auf 141,12 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-1,86 Prozent auf 77,65 USD), Coca-Cola (-1,70 Prozent auf 71,17 USD), McDonalds (-1,46 Prozent auf 313,49 USD), Walmart (-1,42 Prozent auf 97,43 USD) und UnitedHealth (-1,41 Prozent auf 385,55 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 43 196 077 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,850 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,87 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

