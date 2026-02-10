Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
11.02.2026 00:26:42
Mattel (MAT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, Feb. 10, 2026 at 5 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
11.02.26
|Mattel shares plummet 31% after toymaker’s holiday sales falter (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25