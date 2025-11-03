MAX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MAX hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 81,07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MAX ein EPS von 45,40 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,67 Prozent auf 24,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at