McKesson Aktie

McKesson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 22:37:43

McKesson Corp. Reveals Fall In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - McKesson Corp. (MCK) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $614 million, or $5.17 per share. This compares with $784 million, or $6.28 per share, last year.

Excluding items, McKesson Corp. reported adjusted earnings of $1.183 billion or $9.93 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $105.380 billion from $97.827 billion last year.

McKesson Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $614 Mln. vs. $784 Mln. last year. -EPS: $5.17 vs. $6.28 last year. -Revenue: $105.380 Bln vs. $97.827 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 44.20 To $ 45.00

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu McKesson Corp.

mehr Nachrichten