McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
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05.08.2026 22:37:43
McKesson Corp. Reveals Fall In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - McKesson Corp. (MCK) reported earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $614 million, or $5.17 per share. This compares with $784 million, or $6.28 per share, last year.
Excluding items, McKesson Corp. reported adjusted earnings of $1.183 billion or $9.93 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $105.380 billion from $97.827 billion last year.
McKesson Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $614 Mln. vs. $784 Mln. last year. -EPS: $5.17 vs. $6.28 last year. -Revenue: $105.380 Bln vs. $97.827 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 44.20 To $ 45.00
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