MCOT präsentierte Quartalsergebnisse

MCOT hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 THB. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MCOT 283,5 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 292,4 Millionen THB umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,450 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,460 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MCOT mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -3,74 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at