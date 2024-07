MDAX aktuell: MDAX am Nachmittag mit Kursplus

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,31 Prozent auf 25 583,96 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 251,268 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,005 Prozent höher bei 25 253,43 Punkten, nach 25 252,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 607,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 253,43 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 0,553 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 741,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der MDAX auf 26 939,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wurde der MDAX mit 27 036,30 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 4,67 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 942,65 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 12,70 Prozent auf 21,66 EUR), HelloFresh (+ 7,77 Prozent auf 6,10 EUR), Aroundtown SA (+ 5,76 Prozent auf 2,11 EUR), TAG Immobilien (+ 5,14 Prozent auf 14,72 EUR) und HENSOLDT (+ 4,71 Prozent auf 36,48 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Stabilus SE (-3,88 Prozent auf 43,40 EUR), Evonik (-1,40 Prozent auf 18,96 EUR), K+S (-1,28 Prozent auf 11,58 EUR), LANXESS (-1,01 Prozent auf 22,61 EUR) und CTS Eventim (-0,66 Prozent auf 75,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 599 759 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,644 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,17 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

