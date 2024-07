MDAX aktuell: MDAX legt am Freitagmittag zu

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,18 Prozent stärker bei 25 838,73 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 250,076 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 25 541,26 Punkte an der Kurstafel, nach 25 538,57 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 541,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 840,14 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,61 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 26 965,72 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 26 915,13 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Wert von 27 432,70 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,72 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 16,67 Prozent auf 22,01 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,02 Prozent auf 134,70 EUR), Siltronic (+ 3,32 Prozent auf 76,15 EUR), HelloFresh (+ 3,08 Prozent auf 6,30 EUR) und TUI (+ 3,06 Prozent auf 6,67 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen freenet (-0,31 Prozent auf 25,36 EUR), Gerresheimer (-0,20 Prozent auf 102,20 EUR), Talanx (-0,07 Prozent auf 71,70 EUR), Aroundtown SA (-0,05 Prozent auf 2,00 EUR) und Fraport (+ 0,00 Prozent auf 48,70 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 898 281 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,399 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

