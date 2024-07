MDAX aktuell: MDAX nachmittags leichter

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,56 Prozent schwächer bei 25 445,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,345 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 25 586,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 587,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 586,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 306,15 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,75 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wies der MDAX 25 471,75 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, stand der MDAX bei 25 989,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wurde der MDAX auf 28 380,83 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,19 Prozent zurück. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 942,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 4,05 Prozent auf 13,37 EUR), Bilfinger SE (+ 1,76 Prozent auf 51,90 EUR), Nemetschek SE (+ 1,23 Prozent auf 90,40 EUR), Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 72,95 EUR) und RATIONAL (+ 0,83 Prozent auf 786,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HelloFresh (-2,73 Prozent auf 5,98 EUR), LANXESS (-2,27 Prozent auf 25,41 EUR), Aroundtown SA (-2,26 Prozent auf 2,08 EUR), TUI (-2,22 Prozent auf 6,60 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,19 Prozent auf 100,45 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 8 224 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,425 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

