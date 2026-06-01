MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag

Am Montag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,28 Prozent schwächer bei 32 925,04 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 388,897 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 33 353,87 Punkten in den Handel, nach 33 352,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 770,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 385,38 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 30 589,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 560,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der MDAX auf 30 594,39 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,61 Prozent auf 46,96 EUR), IONOS (+ 7,39 Prozent auf 30,22 EUR), Nemetschek SE (+ 6,39 Prozent auf 65,75 EUR), Nordex (+ 3,04 Prozent auf 42,66 EUR) und United Internet (+ 2,58 Prozent auf 27,04 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen RENK (-9,48 Prozent auf 51,46 EUR), HENSOLDT (-4,89 Prozent auf 84,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,86 Prozent auf 80,20 EUR), TAG Immobilien (-3,80 Prozent auf 13,67 EUR) und KION GROUP (-3,56 Prozent auf 42,29 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 103 116 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,147 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,43 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at