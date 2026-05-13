Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
13.05.2026 12:27:00
MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne
Am Mittwoch springt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 31 191,07 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 375,103 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,481 Prozent auf 31 159,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31 010,38 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 409,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 089,15 Einheiten.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,065 Prozent nach oben. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 30 251,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 299,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der MDAX mit 29 755,94 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,682 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 9,97 Prozent auf 43,02 EUR), AIXTRON SE (+ 8,13 Prozent auf 50,12 EUR), Salzgitter (+ 4,81 Prozent auf 55,55 EUR), Aurubis (+ 3,93 Prozent auf 203,60 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,29 Prozent auf 47,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bilfinger SE (-8,18 Prozent auf 89,20 EUR), Lufthansa (-4,39 Prozent auf 8,15 EUR), Aroundtown SA (-3,45 Prozent auf 2,41 EUR), RTL (-3,31 Prozent auf 29,20 EUR) und Fraport (-2,02 Prozent auf 67,95 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 314 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die HOCHTIEF-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,743 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index.
