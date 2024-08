MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX am Donnerstagmittag steigen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 25 490,90 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 249,497 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,006 Prozent fester bei 25 215,28 Punkten, nach 25 213,80 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 212,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 500,85 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,28 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.07.2024, den Stand von 25 097,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, stand der MDAX noch bei 26 589,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, wurde der MDAX mit 27 664,93 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 5,02 Prozent zurück. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 8,89 Prozent auf 25,59 EUR), Gerresheimer (+ 7,86 Prozent auf 101,60 EUR), EVOTEC SE (+ 4,38 Prozent auf 6,68 EUR), Nemetschek SE (+ 2,68 Prozent auf 93,95 EUR) und Befesa (+ 2,37 Prozent auf 27,70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-2,55 Prozent auf 33,60 EUR), Aroundtown SA (-1,67 Prozent auf 2,35 EUR), Talanx (-1,53 Prozent auf 77,35 EUR), TAG Immobilien (-1,39 Prozent auf 14,87 EUR) und HUGO BOSS (-0,59 Prozent auf 38,47 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Delivery Hero-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 870 288 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 20,064 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,53 Prozent.

Redaktion finanzen.at